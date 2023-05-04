Антон Квитковских рассказал о своей роли в «Локомотиве-Кубань»

Форвард ПБК «Локомотив-Кубань» Антон Квитковских высказался о своей роли в краснодарской команде.
«На протяжении всего сезона всё было как-то нестабильно. Были более-менее хорошие игры, а были и откровенно плохие. Самое главное, наверное, не поддаваться давлению, не копаться в себе — просто работать. Тренер мне это тоже говорил.
В самом начале сезона у нас с ним состоялся разговор, обсудили мою роль в команде. Он не требует от меня создания какой-либо ситуации. Я как раз должен больше помогать команде в защите, на подборах, набирать свои очки с врываний в свободные зоны. Я это понимаю.
У нас есть отличные исполнители, я стараюсь им помогать. Давать энергию команде — вот то, что от меня требуется», — сказал Квитковских в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.
- 4 мая 2023
-
18:15
-
18:03
-
17:55
-
17:35
-
17:15
-
17:00
-
14:51
-
14:42
-
13:40
-
12:30
-
11:44
-
11:22
-
11:11
-
10:43
-
10:10
-
10:00
-
09:30
-
09:25
-
09:05
-
09:00
-
08:10
-
07:32
-
07:14
-
07:06
-
06:39
-
06:15
-
06:02
-
05:17
-
04:31
-
04:04
-
03:34
-
03:23
-
03:11
-
03:09
-
02:47