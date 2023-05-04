Антон Квитковских рассказал о своей роли в «Локомотиве-Кубань»

Форвард ПБК «Локомотив-Кубань» Антон Квитковских высказался о своей роли в краснодарской команде.

«На протяжении всего сезона всё было как-то нестабильно. Были более-менее хорошие игры, а были и откровенно плохие. Самое главное, наверное, не поддаваться давлению, не копаться в себе — просто работать. Тренер мне это тоже говорил.

В самом начале сезона у нас с ним состоялся разговор, обсудили мою роль в команде. Он не требует от меня создания какой-либо ситуации. Я как раз должен больше помогать команде в защите, на подборах, набирать свои очки с врываний в свободные зоны. Я это понимаю.

У нас есть отличные исполнители, я стараюсь им помогать. Давать энергию команде — вот то, что от меня требуется», — сказал Квитковских в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.