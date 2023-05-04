Антон Квитковских: «Локомотив» в финале — это не сказка, а закономерность
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Форвард краснодарского «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Команда пробилась в финальную серию, где сыграет с казанским УНИКСом. В полуфинале краснодарцы обыграли ЦСКА по итогам семи матчей. Первый матч финальной серии состоится 6 мая в Казани.
«Локомотив» в финале – это не сказка, а закономерность. Мы к этому стремились, шли весь сезон. Да, спотыкались, но вставали, исправляли ошибки и шли дальше. Весь сезон строили коллектив, командную «химию», взаимодействия.
Думаю, мы заслужили это, учитывая, через что мы прошли. На этом точно нельзя останавливаться. Есть куда расти», — сказал Квитковских в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.
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