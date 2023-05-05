Пол Джордж привёл пример Лэнса Стивенсона, говоря о конфликте Леброна и Брукса

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж вспомнил случай с Лэнсом Стивенсоном за 2014 год, высказывая своё мнение о конфликте форварда «Мемфис Гриззлиз» Диллона Брукса и форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса во время нынешнего розыгрыша плей-офф НБА.
«Мне сразу вспомнился случай с Лэнсом [Стивенсоном] (на тот момент — одноклубник Джорджа. — Прим. «Чемпионата»), когда тот пытался залезть под кожу Леброна. Но проблема была в том, что я тогда защищался против Леброна (будучи игроком «Индианы Пэйсерс», в серии с «Майами Хит». — Прим. «Чемпионата»).
Поэтому давление почувствовалось сразу, несмотря на то, что Леброн никак не отреагировали на выпады Лэнса. В любом случае подобное ничем хорошим не заканчивается», — сказал Джордж во время своего подкаста Podcast P with Paul George.
Напомним, после завершения сезона Брукс был проинформирован о решении «Мемфиса» не продлевать с ним контракт. Это произошло во время встреч с представителями команды. «Гриззлиз» и Брукс на встречах пришли к мнению, что для обеих сторон будет лучше начать всё с чистого листа.
Переломным моментом Брукс посчитал серию первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-4). Диллон назвал лучшего игрока «Лейкерс» и четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса старым, уставшим и предположил, что он уже не так хорош, как раньше.
Ранее инсайдер ESPN Тим Макмэн заявил, что руководство «мишек» недовольно просочившейся информацией по поводу отказа продлевать соглашение с баскетболистом в межсезонье.
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