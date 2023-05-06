Симмонса включат в расширенный состав сборной Австралии на чемпионат мира

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс будет включён в расширенный состав сборной Австралии для подготовки к чемпионату мира-2023, сообщает ESPN.
Он пропустил последние 23 игры своей команды в НБА из-за травмы спины. Участие игрока в чемпионате мира будет зависеть от того, насколько хорошо будет проходить восстановление.
Симмонс не играл за сборную Австралии с 2013 года. Ранее наставник команды Брайан Гурджан в интервью SEN Radio говорил, что связывался с Симмонсом и выражал надежду на его участие в турнире летом. Австралия начнёт чемпионат мира — 2023 матчем на Окинаве против Финляндии 25 августа. В этой же группе выступят Германия и Япония.
В нынешнем сезоне НБА Симмонс провёл 42 матча, набирая в среднем 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 передачи за игру.
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