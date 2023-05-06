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Джоэл Эмбиид случайно наступил на голову Гранта Уильямса

Джоэл Эмбиид случайно наступил на голову Гранта Уильямса
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В Филадельфии (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся третий матч в рамках полуфинала Восточной конференции, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 114:102.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
06 мая 2023, суббота. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
102 : 114
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 30, Харден - 16, Мелтон - 14, Макси - 13, Ньянг - 10, Такер - 9, Харрис - 7, Макдэниелс - 3, Дедмон, Коркмаз, Милтон, Рид, Спрингер, Харрелл, Хаус
Бостон Селтикс: Тейтум - 27, Браун - 23, Хорфорд - 17, Брогдон - 15, Смарт - 15, Уайт - 13, Уильямс - 4, Галлинари, Гриффин, Корнет, Мускала, Притчард, Уильямс, Хозер, Шампани

В середине четвёртой четверти камерунский центровой хозяев Джоэл Эмбиид во время нападения приземлил свою ногу на затылок форварду хозяев Гранту Уильямсу из-за чего тот ударился лицом о паркет. Уильямсу пришлось оказать срочную медицинскую помощь.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В этом матче Эмбиид оформил дабл-дабл: 30 очков и 13 подборов, а также ещё заработал четыре блокшота.

Счёт в серии 2:1 в пользу «Бостона».

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