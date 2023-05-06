Джоэл Эмбиид случайно наступил на голову Гранта Уильямса

В Филадельфии (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся третий матч в рамках полуфинала Восточной конференции, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 114:102.

В середине четвёртой четверти камерунский центровой хозяев Джоэл Эмбиид во время нападения приземлил свою ногу на затылок форварду хозяев Гранту Уильямсу из-за чего тот ударился лицом о паркет. Уильямсу пришлось оказать срочную медицинскую помощь.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В этом матче Эмбиид оформил дабл-дабл: 30 очков и 13 подборов, а также ещё заработал четыре блокшота.

Счёт в серии 2:1 в пользу «Бостона».