Стивен Эй Смит: Джейлен Браун — более надёжная опция в плей-офф, чем Джейсон Тейтум

Популярный ведущий шоу First Take на телеканале ESPN Стивен Эй Смит высказал своё мнение об уровне игры в плей-офф игроков «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна и Джейсона Тэйтума за последние два года.

«Джейлен Браун — более надёжная опция в плей-офф для «Селтикс», чем Джейсон Тейтум», — сказал Смит на шоу First Take.

В прошлогоднем розыгрыше плей-офф, где «Бостон» дошёл до финала, уступив «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 2-4 в серии, Джейлен Браун в среднем набирал 23,1 очка (47% реализации бросков), 6,9 подбора и 3,5 результативные передачи. В свою очередь, Джейсон Тейтум показывал в среднем следующие цифры: 25,6 очков (42%), 6,7 подбора и 6,2 ассиста.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Браун набирает 25,7 очка (54%), 5,3 подбора и 3,4 передачи. Тейтум идёт с показателями в 26,2 очка (46%), 9,8 подбора и пять ассистов.

Отдельное место в раздевалке «Бостона» для сына Джейсона Тейтума.