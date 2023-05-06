Клэй Томпсон: я буду стараться играть как можно лучше в честь Коби и Джиджи

Атакующий защитник, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон рассказал о том, что будет играть как можно лучше в честь легендарного баскетболиста Коби Брайанта и его дочери Джинны.
«Я буду стараться играть как можно лучше в честь Коби и Джиджи. Без его игры и всех этих лет, что я наблюдал его упорство на площадке — я бы не стал тем атлетом, кем являюсь сегодня», — приводит слова Томпсона ESPN в своих социальных сетях.
Томпсон — уроженец Лос-Анджелеса, а также является сыном экс-баскетболиста «Лейкерс» Майкла Томпсона. Майкл Томпсон играл за «озёрников» в период с 1987 по 1991 год, где смог помочь Мэджику Джонсону и Кариму Абдулу-Джаббару выиграть два чемпионства в 1987 и 1988 годах.
«Голден Стэйт Уорриорз» играет во втором раунде Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс». Счёт в серии 1-1.
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