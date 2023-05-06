Остин Ривз — Диллону Бруксу: ты выглядишь как дурак

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался о провокационном поведении лёгкого форварда «Мемфис Гриззлиз» Диллона Брукса во время очного противостояния команд в первом раунде Западной конференции нынешнего плей-офф.
Во время серии Брукс позволял себе трэш-ток в сторону четырёхкратного MVP Леброна Джеймса, в частности называя его «старым».
«Говорить что-то подобное в сторону игрока, у которого всегда самая важная цель — это побеждать, в сторону игрока, который является, возможно, величайшим баскетболистом в истории, думаю, это смешно. Ты что, серьёзно? Ты выглядишь как дурак», — приводит слова Ривза Fadeaway World, ссылаясь на The Athletic.
«Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл серию со счётом 4-2.
Джек Николсон посетил шестой матч серии «Лейкерс» – «Мемфис»
- 6 мая 2023
-
08:19
-
07:55
-
07:29
-
07:17
-
06:45
-
06:29
-
06:13
-
05:35
-
05:22
-
05:05
-
04:49
-
04:05
-
03:20
-
03:03
-
02:51
-
01:21
-
00:21
-
00:08
- 5 мая 2023
-
23:40
-
23:22
-
23:13
-
22:25
-
21:56
-
21:44
-
21:09
-
20:19
-
20:05
-
19:30
-
19:27
-
18:39
-
18:28
-
17:36
-
16:42
-
16:08
-
15:49