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Остин Ривз — Диллону Бруксу: ты выглядишь как дурак

Остин Ривз — Диллону Бруксу: ты выглядишь как дурак
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Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался о провокационном поведении лёгкого форварда «Мемфис Гриззлиз» Диллона Брукса во время очного противостояния команд в первом раунде Западной конференции нынешнего плей-офф.

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Во время серии Брукс позволял себе трэш-ток в сторону четырёхкратного MVP Леброна Джеймса, в частности называя его «старым».

«Говорить что-то подобное в сторону игрока, у которого всегда самая важная цель — это побеждать, в сторону игрока, который является, возможно, величайшим баскетболистом в истории, думаю, это смешно. Ты что, серьёзно? Ты выглядишь как дурак», — приводит слова Ривза Fadeaway World, ссылаясь на The Athletic.

«Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл серию со счётом 4-2.

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