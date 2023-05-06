УНИКС — «Локомотив-Кубань»: во сколько матч финала Единой лиги ВТБ, где смотреть
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Сегодня, 6 мая, в Казани состоится первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань».
Матч начнётся в 14:00 мск. Посмотреть его можно будет на стриминговом сервисе Okko, а также на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Игра» и «Старт».
В рамках 1/2 финала УНИКС в упорной борьбе обыграл в серии санкт-петербургский «Зенит» — 4-3. «Локомотив-Кубань», в свою очередь, сотворил главную сенсацию сезона, не пустив в финал столичный ЦСКА (4-3).
Согласно регламенту Единой лиги ВТБ финальные серии будут продолжаться до четырёх побед одной из команд. Действующим победителем турнира является «Зенит», который в финальной серии прошлого сезона одолел московский ЦСКА.
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