УНИКС — «Локомотив-Кубань»: во сколько матч финала Единой лиги ВТБ, где смотреть

Сегодня, 6 мая, в Казани состоится первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Матч начнётся в 14:00 мск. Посмотреть его можно будет на стриминговом сервисе Okko, а также на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Игра» и «Старт».

В рамках 1/2 финала УНИКС в упорной борьбе обыграл в серии санкт-петербургский «Зенит» — 4-3. «Локомотив-Кубань», в свою очередь, сотворил главную сенсацию сезона, не пустив в финал столичный ЦСКА (4-3).

Согласно регламенту Единой лиги ВТБ финальные серии будут продолжаться до четырёх побед одной из команд. Действующим победителем турнира является «Зенит», который в финальной серии прошлого сезона одолел московский ЦСКА.