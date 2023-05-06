Отец Шведа сообщил новые подробности о состоянии сына
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Виктор Швед, отец баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, рассказал о состоянии своего сына, находящегося уже несколько дней в больнице после нападения со стороны агрессивной группы лиц.
«Пропускать матчи не надо. Фотографии (с матча) отсылаем сейчас. Я был в больнице вместе с детьми. Он обрадовался. Он чувствует себя лучше, намного лучше», — сказал Виктор Швед в интервью «Матч ТВ».
Напомним, Алексей Швед был атакован предположительно тремя мужчинами возле одного из московских ресторанов 1 мая после поражения ЦСКА в решающем седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ от «Локомотива-Кубань». У него был диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, а также амнезия — потеря памяти.
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