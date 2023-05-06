Главный обвиняемый по делу Шведа заключён под стражу

С учётом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 31-летнего мужчины по имени Юсуф, являющегося главным обвиняемым в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Сообщается, что обвиняемый и его защитник были не согласны с таким решением в судебном заседании и настаивали на домашнем аресте в качестве меры пресечения.
Ранее мужчина не признал вину и отказался от дачи показаний, хотя в пятницу подтвердил своё участие в драке.
Фото: Прокуратура Москвы
Алексей Швед был атакован, предположительно, четырьмя мужчинами возле одного из московских ресторанов 1 мая после поражения ЦСКА в решающем седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ от «Локомотива-Кубань». У него был диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, а также амнезия — потеря памяти.
- 6 мая 2023
-
14:50
-
14:41
-
14:27
-
13:33
-
13:19
-
13:01
-
12:47
-
12:34
-
11:53
-
10:56
-
10:29
-
10:20
-
09:59
-
09:45
-
09:13
-
09:00
-
08:19
-
07:55
-
07:29
-
07:17
-
06:45
-
06:29
-
06:13
-
05:35
-
05:22
-
05:05
-
04:49
-
04:05
-
03:20
-
03:03
-
02:51
-
01:21
-
00:21
-
00:08
- 5 мая 2023
-
23:40