Главный обвиняемый по делу Шведа заключён под стражу

С учётом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 31-летнего мужчины по имени Юсуф, являющегося главным обвиняемым в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Сообщается, что обвиняемый и его защитник были не согласны с таким решением в судебном заседании и настаивали на домашнем аресте в качестве меры пресечения.

Ранее мужчина не признал вину и отказался от дачи показаний, хотя в пятницу подтвердил своё участие в драке.

Фото: Прокуратура Москвы

Алексей Швед был атакован, предположительно, четырьмя мужчинами возле одного из московских ресторанов 1 мая после поражения ЦСКА в решающем седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ от «Локомотива-Кубань». У него был диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, а также амнезия — потеря памяти.