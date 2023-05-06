«Локомотив-Кубань» ведёт +5 у УНИКСа после первой половины первого матча финальной серии

В эти минуты в Казани в «Баскет-холле» проходит первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором местный УНИКС принимает краснодарский «Локомотив-Кубань».

Позади первая половина встречи, по итогам которой счёт 42:37 в пользу гостей.

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Напомним, в рамках 1/2 финала УНИКС в упорной борьбе обыграл в серии санкт-петербургский «Зенит» — 4-3. «Локомотив-Кубань», в свою очередь, сотворил главную сенсацию сезона, не пустив в финал столичный ЦСКА (4-3).

Согласно регламенту Единой лиги ВТБ финальные серии будут продолжаться до четырёх побед одной из команд. Действующим победителем турнира является «Зенит», который в финальной серии прошлого сезона одолел московский ЦСКА.