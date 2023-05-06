Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Локомотив-Кубань» ведёт +5 у УНИКСа после первой половины первого матча финальной серии

«Локомотив-Кубань» ведёт +5 у УНИКСа после первой половины первого матча финальной серии
Комментарии

В эти минуты в Казани в «Баскет-холле» проходит первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором местный УНИКС принимает краснодарский «Локомотив-Кубань».

Позади первая половина встречи, по итогам которой счёт 42:37 в пользу гостей.

За ходом матча вы можете следить на «Чемпионате».

Напомним, в рамках 1/2 финала УНИКС в упорной борьбе обыграл в серии санкт-петербургский «Зенит» — 4-3. «Локомотив-Кубань», в свою очередь, сотворил главную сенсацию сезона, не пустив в финал столичный ЦСКА (4-3).

Согласно регламенту Единой лиги ВТБ финальные серии будут продолжаться до четырёх побед одной из команд. Действующим победителем турнира является «Зенит», который в финальной серии прошлого сезона одолел московский ЦСКА.

Единая лига ВТБ. Финал
06 мая 2023, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
2-я четверть
32 : 38
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
УНИКС: Воронцевич, Димитриевич, Жбанов, Зайцев, Лабери, Лазарев, М. Кулагин, Мэйкон, Найт, Одиноков, Рейнольдс, Хантер
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл, Бэрфорд, Ведищев, Елатонцев, Емченко, Квитковских, Мартюк, Паунич, Уайт, Узинский, Хортон, Щербенев
Материалы по теме
«Локомотив» в финале — не сказка, а закономерность!» Интервью Квитковских перед финалом
Эксклюзив
«Локомотив» в финале — не сказка, а закономерность!» Интервью Квитковских перед финалом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023