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Впечатляющий блок-шот Криса Хортона на Винсе Хантере в первом матче финала Единой лиги ВТБ

Впечатляющий блок-шот Криса Хортона на Винсе Хантере в первом матче финала Единой лиги ВТБ
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В Казани в «Баскет-холле» завершился первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором местный УНИКС потерпел поражение от краснодарского «Локомотива-Кубань» (76:88).

В середине четвёртой четверти при счёте 71:65 в пользу гостей тяжёлый форвард краснодарцев Крис Хортон красиво отзащищался, когда его коллега по амплуа из УНИКСа Винс Хантер уже был готов набрать два очка из-под кольца. В последний момент Хортон поставил своему оппоненту блок-шот из-за спины.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

Второй матч серии пройдёт в понедельник, 8 мая, там же, в Казани.

Согласно регламенту Единой лиги ВТБ финальные серии будут продолжаться до четырёх побед одной из команд. Действующим победителем турнира является «Зенит», который в финальной серии прошлого сезона одолел московский ЦСКА.

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