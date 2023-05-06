Лучшие моменты первого матча финала Единой лиги ВТБ УНИКС – «Локомотив-Кубань»
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Сегодня, 6 мая, в Казани состоялся первый матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань». Победу со счётом 88:76 одержал «Локомотив».
Самым результативным игроком матча стал американский атакующий защитник краснодарцев американец Джейлен Бэрфорд, на счету которого 17 очков. В составе УНИКСа лучшим стал соотечественник Дэрил Мэйкон, записавший на свой счёт 16 очков.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.
Второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» состоится в понедельник, 8 мая, в Казани. Согласно регламенту соревнований, победителем станет команда, одержавшая четыре победы.
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