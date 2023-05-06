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«Локомотив-Кубань» обыграл в гостях УНИКС в первом матче финала Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» обыграл в гостях УНИКС в первом матче финала Единой лиги ВТБ
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В Казани в «Баскет-холле» завершился первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором местный УНИКС потерпел поражение от краснодарского «Локомотива-Кубань» (76:88).

Самым результативным игроком матча стал американский атакующий защитник краснодарцев Джейлен Бэрфорд, на счету которого 17 очков. В составе УНИКСа лучшим стал соотечественник Бэрфорда Дэрил Мэйкон, записавший на свой счёт 16 очков.

Второй матч серии пройдёт в понедельник, 8 мая, в Казани.

Согласно регламенту Единой лиги ВТБ финальные серии будут продолжаться до четырёх побед одной из команд. Действующим победителем турнира является «Зенит», который в финальной серии прошлого сезона одолел московский ЦСКА.

Напомним, в рамках 1/2 финала УНИКС в упорной борьбе обыграл в серии санкт-петербургский «Зенит» — 4-3. «Локомотив-Кубань», в свою очередь, сотворил главную сенсацию сезона, не пустив в финал столичный ЦСКА (4-3).

Единая лига ВТБ. Финал
06 мая 2023, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
76 : 88
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
УНИКС: Воронцевич, Димитриевич, Жбанов, Зайцев, Лабери, Лазарев, М. Кулагин, Мэйкон, Найт, Одиноков, Рейнольдс, Хантер
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл, Бэрфорд, Ведищев, Елатонцев, Емченко, Квитковских, Мартюк, Паунич, Уайт, Узинский, Хортон, Щербенев
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