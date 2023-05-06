Главный тренер УНИКСа отреагировал на поражение в первом матче финала Единой лиги ВТБ

Велимир Перасович, главный тренер баскетбольного клуба УНИКС, прокомментировал поражение команды в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (76:88) сегодня, 6 мая.

«Прежде всего, поздравляю «Локомотив-Кубань» с победой. Сегодня они показали хорошую игру и лишили нас преимущества домашней площадки. Важно понять, где мы ошиблись, сделать выводы и исправить ситуацию.

Считаю, игру решили энергия и подборы. Мы не сумели остановить соперника на нашем щите и позволили им набрать много очков второго шанса. В заключительной четверти «Локомотив-Кубань» сумел оторваться в счёте и обеспечить себе победу. Нам нужно найти способ справиться с такой энергией и жёсткостью противника», – приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» состоится в понедельник, 8 мая, в Казани. Согласно регламенту соревнований победителем станет команда, одержавшая четыре победы.