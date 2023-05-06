Мартюк: получаю удовольствие, играя против Рейнольдса, он много чего умеет

Центровой баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Мартюк прокомментировал победу команды в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом (88:76), который состоялся сегодня, 6 мая.

«Мы выиграли за счёт высокого игрового темпа и агрессии. Мы хорошо играли в защите, прессинговали разыгрывающих противника, не давали им двигать мяч, навязали свою агрессивную игру и здорово подбирали – за счёт этого и победили.

Как нам удаётся играть на равных с опытными соперниками? Всё в совокупности: во-первых, нам доверяют – тренерский штаб и партнёры, во-вторых, у нас классный менеджмент – медицинским штабом делается всё, чтобы мы были в хорошей форме, быстро и качественно восстанавливались.

Кого бы выделил? Пожалуй, назову Джалена Рейнольдса. Я получаю удовольствие, играя против него и в защите, и в нападении. Он много чего умеет, и это колоссальный опыт для меня – играть против него», – приводит слова Мартюка пресс-служба «Локомотива».

Второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» состоится в понедельник, 8 мая, в Казани. Согласно регламенту соревнований, победителем станет команда, одержавшая четыре победы.