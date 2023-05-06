Секулич назвал причину победы «Локомотива» в первом матче финальной серии с УНИКСом

Александр Секулич, главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань», прокомментировал победу подопечных в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом (88:76) сегодня, 6 мая, в Казани.
«Конечно, я доволен результатом. Всегда крайне важно начать серию с победы, тем более в гостях. Это была очень интересная игра. Обе команды начали жёстко, с концентрацией и настроем. Думаю, ключевой стала командная оборона. Для победы над такой командой, как УНИКС, нужно хорошо защищаться. Надеюсь, мы продолжим в том же духе», – приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» состоится в понедельник, 8 мая, в Казани. Согласно регламенту соревнований победителем станет команда, одержавшая четыре победы.
- 6 мая 2023
-
19:36
-
18:20
-
17:41
-
17:25
-
17:16
-
16:43
-
16:17
-
16:11
-
15:51
-
15:10
-
14:50
-
14:41
-
14:27
-
13:33
-
13:19
-
13:01
-
12:47
-
12:34
-
11:53
-
10:56
-
10:29
-
10:20
-
09:59
-
09:45
-
09:13
-
09:00
-
08:19
-
07:55
-
07:29
-
07:17
-
06:45
-
06:29
-
06:13
-
05:35
-
05:22