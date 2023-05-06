Секулич назвал причину победы «Локомотива» в первом матче финальной серии с УНИКСом

Александр Секулич, главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань», прокомментировал победу подопечных в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом (88:76) сегодня, 6 мая, в Казани.

«Конечно, я доволен результатом. Всегда крайне важно начать серию с победы, тем более в гостях. Это была очень интересная игра. Обе команды начали жёстко, с концентрацией и настроем. Думаю, ключевой стала командная оборона. Для победы над такой командой, как УНИКС, нужно хорошо защищаться. Надеюсь, мы продолжим в том же духе», – приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» состоится в понедельник, 8 мая, в Казани. Согласно регламенту соревнований победителем станет команда, одержавшая четыре победы.