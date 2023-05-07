Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

7 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно два матча.
«Майами Хит» – «Нью-Йорк Никс» – 105:86, счёт в серии 2-1.
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 127:97, счёт в серии 2-1.
Во втором матче дня было немало отличных индивидуальных перформансов.
Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал звёздный центровой Энтони Дэвис. На его счету дабл-дабл: 25 очков, 13 подборов и три передачи. Хорошую игру в нападении показал также звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс, который набрал 21 очко и сделал восемь подборов с тем же количеством передач.
Двукратный MVP лиги разыгрывающий хозяев Стефен Карри отметился 23 очками, четырьмя подборами и тремя передачами. Атакующий защитник Клэй Томпсон набрал 15 очков и сделал семь подборов.
- 7 мая 2023
-
09:18
-
09:00
-
08:03
-
06:18
-
01:19
- 6 мая 2023
-
23:24
-
23:07
-
21:09
-
19:36
-
18:20
-
17:41
-
17:25
-
17:16
-
16:43
-
16:17
-
16:11
-
15:51
-
15:10
-
14:50
-
14:41
-
14:27
-
13:33
-
13:19
-
13:01
-
12:47
-
12:34
-
11:53
-
10:56
-
10:29
-
10:20
-
09:59
-
09:45
-
09:13
-
09:00
-
08:19