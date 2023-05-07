Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

7 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно два матча.

«Майами Хит» – «Нью-Йорк Никс» – 105:86, счёт в серии 2-1.

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 127:97, счёт в серии 2-1.

Во втором матче дня было немало отличных индивидуальных перформансов.

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал звёздный центровой Энтони Дэвис. На его счету дабл-дабл: 25 очков, 13 подборов и три передачи. Хорошую игру в нападении показал также звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс, который набрал 21 очко и сделал восемь подборов с тем же количеством передач.

Двукратный MVP лиги разыгрывающий хозяев Стефен Карри отметился 23 очками, четырьмя подборами и тремя передачами. Атакующий защитник Клэй Томпсон набрал 15 очков и сделал семь подборов.