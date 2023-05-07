ЦСКА обыграл «Зенит» и сравнял счёт в серии за третье место Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА обыграл санкт-петербургский «Зенит» во втором матче серии за третье место Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась победой хозяев паркета со счётом 85:61.
В составе ЦСКА в отсутствие Алексея Шведа отличился американец Каспер Уэйр, набравший 19 очков и сделавший четыре передачи. 14 очков набрал лёгкий форвард Деян Давидовац, 12 очков на свой счёт записал Девонте Кейкок.
В составе санкт-петербургского клуба самым результативным игроком стал Андрей Зубков, на счету которого 17 очков. 14 очков набрал Трент Фрейзер. 10 очков и шесть передач в активе у Томаса Эртеля.
Таким образом, ЦСКА сравнял счёт в серии с «Зенитом» — 1-1. Напомним, согласно регламенту противостояние продлится до четырёх побед. Следующая игра состоится в Санкт-Петербурге и начнётся 10 мая в 19:30 мск.
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