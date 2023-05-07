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ЦСКА обыграл «Зенит» и сравнял счёт в серии за третье место Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл «Зенит» и сравнял счёт в серии за третье место Единой лиги ВТБ
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Московский ЦСКА обыграл санкт-петербургский «Зенит» во втором матче серии за третье место Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась победой хозяев паркета со счётом 85:61.

В составе ЦСКА в отсутствие Алексея Шведа отличился американец Каспер Уэйр, набравший 19 очков и сделавший четыре передачи. 14 очков набрал лёгкий форвард Деян Давидовац, 12 очков на свой счёт записал Девонте Кейкок.

В составе санкт-петербургского клуба самым результативным игроком стал Андрей Зубков, на счету которого 17 очков. 14 очков набрал Трент Фрейзер. 10 очков и шесть передач в активе у Томаса Эртеля.

Единая лига ВТБ. За 3-е место
07 мая 2023, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
85 : 61
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
ЦСКА: Уэйр - 19, Давидовац - 14, Кейкок - 12, Мур - 11, Милутинов - 10, Астапкович - 8, Жан-Шарль - 5, Руженцев - 4, Курбанов - 2, Гафуров, Карпенко, Ухов
Зенит: Зубков - 17, Фрейзер - 14, Эртель - 10, Хомсли - 7, Клименко - 4, Хэмм - 4, Д. Кулагин - 2, Торопов - 2, Морман - 1, Вольхин, Фридзон

Таким образом, ЦСКА сравнял счёт в серии с «Зенитом» — 1-1. Напомним, согласно регламенту противостояние продлится до четырёх побед. Следующая игра состоится в Санкт-Петербурге и начнётся 10 мая в 19:30 мск.

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