Райкович рассказал, что стало ключевым фактором победы в матче с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высказался по поводу победы армейцев во втором матче серии с «Зенитом» (85:61), в которой команды разыгрывают третье место Единой лиги ВТБ.
«В этой игре мы увидели больше старания, энергии, желания победить. Если не говорить о тактических изменениях, именно это стало ключевым фактором для победы. Счёт 1-1, переезжаем в Санкт-Петербург», — приводит слова Райковича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
В составе ЦСКА в отсутствие Алексея Шведа отличился американец Каспер Уэйр, набравший 19 очков и сделавший четыре передачи. 14 очков набрал лёгкий форвард Деян Давидовац, 12 очков на свой счёт записал Девонте Кейкок.
В составе санкт-петербургского клуба самым результативным игроком стал Андрей Зубков, на счету которого 17 очков. 14 очков набрал Трент Фрейзер. 10 очков и шесть передач в активе у Томаса Эртеля.
- 7 мая 2023
-
18:16
-
18:02
-
17:28
-
17:24
-
15:51
-
15:08
-
14:52
-
13:56
-
13:20
-
12:17
-
11:16
-
10:44
-
09:52
-
09:18
-
09:00
-
08:03
-
06:18
-
01:19
- 6 мая 2023
-
23:24
-
23:07
-
21:09
-
19:36
-
18:20
-
17:41
-
17:25
-
17:16
-
16:43
-
16:17
-
16:11
-
15:51
-
15:10
-
14:50
-
14:41
-
14:27
-
13:33