Райкович рассказал, что стало ключевым фактором победы в матче с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высказался по поводу победы армейцев во втором матче серии с «Зенитом» (85:61), в которой команды разыгрывают третье место Единой лиги ВТБ.

«В этой игре мы увидели больше старания, энергии, желания победить. Если не говорить о тактических изменениях, именно это стало ключевым фактором для победы. Счёт 1-1, переезжаем в Санкт-Петербург», — приводит слова Райковича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

В составе ЦСКА в отсутствие Алексея Шведа отличился американец Каспер Уэйр, набравший 19 очков и сделавший четыре передачи. 14 очков набрал лёгкий форвард Деян Давидовац, 12 очков на свой счёт записал Девонте Кейкок.

В составе санкт-петербургского клуба самым результативным игроком стал Андрей Зубков, на счету которого 17 очков. 14 очков набрал Трент Фрейзер. 10 очков и шесть передач в активе у Томаса Эртеля.