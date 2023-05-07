Паскуаль объяснил поражение в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение команды во втором матче серии за третье место Единой лиги ВТБ с ЦСКА (61:85).

«В этой игре мы боролись на протяжении примерно 25 минут. Но у нас физически не осталось кому играть, слишком много травм. Когда ЦСКА повел «+6», команда практически исчезла, все проблемы всплыли на поверхность. Могу только поздравить соперников с победой», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

В составе ЦСКА в отсутствие Алексея Шведа отличился американец Каспер Уэйр, набравший 19 очков и сделавший четыре передачи. 14 очков набрал лёгкий форвард Деян Давидовац, 12 очков на свой счёт записал Девонте Кейкок.

В составе санкт-петербургского клуба самым результативным игроком стал Андрей Зубков, на счету которого 17 очков. 14 очков набрал Трент Фрейзер. 10 очков и шесть передач в активе у Томаса Эртеля.