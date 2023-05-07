БК «Зенит» поздравил футбольную команду с победой в чемпионате России

Баскетбольный клуб «Зенит» опубликовал поздравление, адресованное футбольной команде.

«Поздравляем «Зенит» с победой в чемпионате России по футболу!

От лица всех игроков и работников баскетбольного клуба поздравляем наших футбольных одноклубников с победой в РПЛ. Весь сезон вы показывали, что заслуживаете этого, и золотые медали стали закономерным итогом последнего года.

Поздравляем с десятым чемпионством и со второй звездой над эмблемой! Все только начинается!», — говорится в заявлении команды.

Для команды Сергея Семака этот завоёванный трофей стал пятым подряд и десятым в истории, с учётом чемпионатов СССР. «Зенит» набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Команда досрочно стала чемпионом России.