Джеймс Харден стал автором победного трёхочкового броска в 4-м матче с «Бостоном»

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся четвёртый матч в рамках полуфинала Восточной конференции, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 116:115.

Разыгрывающий «Сиксерс» Джеймс Харден стал автором победного трёхочкового броска в 4-м матче с «Бостоном». Он также оказался и самым результативным игроком встречи. На его счету 42 очка, восемь подборов и девять передач.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Звёздный центровой хозяев Джоэл Эмбиид провёл также хорошую игру. Камерунец оформил дабл-дабл. Он набрал 34 очка, сделал 13 подборов и отдал четыре передачи.