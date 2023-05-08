Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

8 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно два матча.

«Филадельфия Сиксерс» – «Бостон Селтикс» – 116:115 ОТ, счёт в серии 2-2.

«Финикс Санз» – «Денвер Наггетс» – 129:124, счёт в серии 2-2.

Во втором матче дня было немало отличных индивидуальных перформансов.

Самым результативным игроком встречи у хозяев стал защитник Девин Букер. Сегодня на его счету дабл-дабл: 36 очков, шесть подборов и 12 результативных передач. Также отличную игру в нападении показал звёздный форвард Кевин Дюрант. В его активе тоже дабл-дабл: 36 очков, 11 подборов и шесть ассистов.

Сербский центровой гостей Никола Йокич оформил дабл-дабл: 53 очка, четыре подбора и 11 передач. Также стоит отметить разыгрывающего Джамала Маррея: 28 очков, пять подборов и семь ассистов.