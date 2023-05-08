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Джеймс Харден повторил клубное достижение Айверсона в плей-офф НБА

Джеймс Харден повторил клубное достижение Айверсона в плей-офф НБА
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Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден повторил достижение Аллена Айверсона в клубной истории команды. Харден провёл в плей-офф несколько матчей за «Филадельфию», набирая минимум 40 очков. Ранее такое удавалось только Айверсону. Об этом информирует ESPN Stats & Info.

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Напомним, в четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс» (116:115) Харден набрал 42 очка, сделал восемь подборов и отдал девять результативных передач. Кроме того, Джеймс стал автором победного трёхочкового броска.

Сейчас счёт в серии между «Сиксерс» и «Селтикс» 2-2. Следующий матч состоится 10 мая в Бостоне. Начало встречи запланировано на 2:30 мск.

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