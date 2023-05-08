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«Локомотив-Кубань» побеждает УНИКС после 1-й половины во 2-м матче финала ЕЛ ВТБ

«Локомотив-Кубань» побеждает УНИКС после 1-й половины во 2-м матче финала ЕЛ ВТБ
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В настоящий момент в Казани проходит второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в рамках которого встречаются местный УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». После двух четвертей впереди гости – 46:38 (19:24, 27:14).

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча. Посмотреть её можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

текстовая трансляция второго матча финальной серии Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань».

Напомним, в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС прошёл действующего победителя турнира, петербуржский «Зенит». «Локомотив-Кубань» в серии 1/2 финала победил московский ЦСКА – прошлогоднего финалиста соревнований. В этом году «Зенит» и ЦСКА борются друг с другом за бронзовые медали.

Согласно регламенту Единой лиги ВТБ финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд. После первого матча впереди «Локомотив-Кубань». Третий матч «Локо» и УНИКС проведут 11 мая. Встреча пройдёт в Краснодаре.

Единая лига ВТБ. Финал
08 мая 2023, понедельник. 15:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
79 : 76
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
УНИКС: Рейнольдс - 19, Найт - 17, Димитриевич - 15, Лабери - 15, Хантер - 8, Мэйкон - 4, Зайцев - 1, Воронцевич, Жбанов, Лазарев, М. Кулагин, Одиноков
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 17, Хортон - 14, Уайт - 10, Узинский - 9, Бэрфорд - 8, Щербенев - 8, Мартюк - 6, Емченко - 2, Квитковских - 2, Ведищев, Елатонцев, Паунич
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