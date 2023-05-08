«Локомотив-Кубань» побеждает УНИКС после 1-й половины во 2-м матче финала ЕЛ ВТБ

В настоящий момент в Казани проходит второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в рамках которого встречаются местный УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». После двух четвертей впереди гости – 46:38 (19:24, 27:14).
«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча. Посмотреть её можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:
текстовая трансляция второго матча финальной серии Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань».
Напомним, в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС прошёл действующего победителя турнира, петербуржский «Зенит». «Локомотив-Кубань» в серии 1/2 финала победил московский ЦСКА – прошлогоднего финалиста соревнований. В этом году «Зенит» и ЦСКА борются друг с другом за бронзовые медали.
Согласно регламенту Единой лиги ВТБ финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд. После первого матча впереди «Локомотив-Кубань». Третий матч «Локо» и УНИКС проведут 11 мая. Встреча пройдёт в Краснодаре.
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