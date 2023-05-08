Воронцевич предположил, почему УНИКС уступил «Локомотиву-Кубань» в 1-м матче финала ЕЛ ВТБ

Капитан казанского УНИКСа Андрей Воронцевич высказался о предстоящем матче финальной серии с краснодарским «Локомотивом-Кубань». После первого матча впереди краснодарцы. Серия будет продолжаться до четырёх побед. По мнению Воронцевича, причина поражения в предыдущем матче может заключаться в эйфории казанцев после победы в полуфинальной серии с «Зенитом».

«Возможно, причиной неудачи в стартовом матче стала наша эйфория от победы в полуфинале над действующим чемпионом Единой лиги ВТБ. Сейчас нужно забыть об этом. Мы сделали выводы, провели работу над ошибками и постараемся реабилитироваться перед своими болельщиками. Для этого необходимо сохранять концентрацию в защите и на подборах, ставить спину и биться за каждый мяч.

Не жалеть себя и не давать соперникам легко дышать на площадке. Уверен, мы исправим недочёты и улучшим свою игру. Чувствуем, что за нас болеет весь Татарстан! Сейчас всё в наших руках, и мы постараемся воспользоваться своим шансом. Ключом к победе должны стать командные действия и командная защита», — приводит слова Воронцевича пресс-служба УНИКСа.