Джален Рейнольдс повторил рекорд сезона по перехватам во 2-м матче серии с «Локомотивом»
Поделиться
Американский форвард УНИКСа Джален Рейнольдс повторил рекорд сезона во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (79:76), который состоялся сегодня, 8 мая, в Казани.
Рейнольдс совершил семь перехватов, повторив лучший результат сезона, а также набрал 19 очков, став самым результативным игроком матча.
В составе «Локомотива» отличился американец Девон Акун-Пёрселл – на его счету 17 очков.
Финальная серия плей-офф Единой лиги ВТБ будет продолжаться до четырёх побед одной из команд. Действующим победителем турнира является «Зенит», в финале минувшего сезона обыгравший московский ЦСКА. В нынешнем году «Зенит» и ЦСКА ведут борьбу друг с другом за бронзовые медали.
Комментарии
- 8 мая 2023
-
18:38
-
18:30
-
18:06
-
17:45
-
17:40
-
17:28
-
17:10
-
17:00
-
15:54
-
15:42
-
15:21
-
14:33
-
14:21
-
14:19
-
13:34
-
13:27
-
13:19
-
12:52
-
12:44
-
12:02
-
11:41
-
10:18
-
10:00
-
09:45
-
09:36
-
09:24
-
09:00
-
08:47
-
08:31
-
07:10
-
06:56
-
06:41
-
05:29
-
04:57
-
04:05
Партнерский контент