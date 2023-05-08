Джален Рейнольдс повторил рекорд сезона по перехватам во 2-м матче серии с «Локомотивом»

Американский форвард УНИКСа Джален Рейнольдс повторил рекорд сезона во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (79:76), который состоялся сегодня, 8 мая, в Казани.

Рейнольдс совершил семь перехватов, повторив лучший результат сезона, а также набрал 19 очков, став самым результативным игроком матча.

В составе «Локомотива» отличился американец Девон Акун-Пёрселл – на его счету 17 очков.

Финальная серия плей-офф Единой лиги ВТБ будет продолжаться до четырёх побед одной из команд. Действующим победителем турнира является «Зенит», в финале минувшего сезона обыгравший московский ЦСКА. В нынешнем году «Зенит» и ЦСКА ведут борьбу друг с другом за бронзовые медали.