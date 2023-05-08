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Видео: Рейнольдс станцевал после точного штрафного в концовке матча с «Локомотивом»

Форвард УНИКСа Джален Рейнольдс станцевал во время напряжённой концовки второго матча финальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (79:76), который состоялся в Казани сегодня, 8 мая.

Американец исполнил танец после успешного штрафного броска, благодаря которому его команда сравняла счёт за 30 секунд до окончания.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале Единой лиги ВТБ.

Напомним, Рейнольдс стал самым результативным игроком матча, набрав 19 очков и совершив семь перехватов – по данному показателю он повторил рекорд сезона.

Финальная серия плей-офф Единой лиги ВТБ будет продолжаться до четырёх побед одной из команд. Действующим победителем турнира является «Зенит», в финале минувшего сезона обыгравший московский ЦСКА. В нынешнем году «Зенит» и ЦСКА борются друг с другом за бронзовые медали.