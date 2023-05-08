Лучшие моменты второго матча финала Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань»

Сегодня, 8 мая, в Казани завершился второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором встретились местный УНИКС и «Локомотив-Кубань» из Краснодара. Игра закончилась со счётом 79:76 (24:19, 14:27, 20:16, 21:14) в пользу УНИКСа. Счёт в серии стал равным — 1-1.
Самым результативным игроком матча стал американец Джален Рейнольдс, набравший 19 очков. В составе «Локомотива» лучшую результативность продемонстрировал американец Девон Акун-Пёрселл – на его счету 17 очков.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.
Третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» состоится в Краснодаре 11 мая и начнётся в 19:30 мск. Согласно регламенту соревнований победителем станет команда, одержавшая четыре победы.
- 8 мая 2023
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