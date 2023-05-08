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Главный тренер УНИКСа отреагировал на волевую победу во 2-м матче серии с «Локомотивом»

Главный тренер УНИКСа отреагировал на волевую победу во 2-м матче серии с «Локомотивом»
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Велимир Перасович, главный тренер баскетбольного клуба УНИКС, прокомментировал победу команды во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (79:76), который состоялся сегодня, 8 мая, в Казани.

«Прежде всего, поздравляю своих игроков с победой. Сегодня мы боролись на протяжении всего матча. При этом считаю, что сыграли не лучшим образом. На протяжении большей части встречи соперник контролировал игру, но мы не сдавались. Много ошибались и нервничали, однако в концовке стали жестче защищаться.

Сделали 17 перехватов и совершили 17 подборов под чужим щитом, что стало ключевым фактором успеха. Сегодня мы одержали очень важную победу и сравняли счет в серии. Наши соперники доказывают свой высокий уровень и демонстрируют, почему им удалось обыграть в полуфинале такую сильную команду, как ЦСКА», – цитирует Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

На данный момент счёт в серии 1-1. Третий матч между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» состоится в четверг, 11 мая, начало – в 19:30 мск.

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