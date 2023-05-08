«Не знаю, что произошло в последние минуты». Секулич – о поражении во 2-м матче с УНИКСом

Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение подопечных во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом (76:79), который состоялся сегодня, 8 мая, в Казани.

«Поздравляю УНИКС с победой. Знали, что играем против отличной команды, которую возглавляет авторитетный тренер. Мы контролировали матч и уверенно вели в счете за 4 минуты до конца. Не знаю, что произошло с нами в эти последние минуты. В любом случае, сегодня мы совершили слишком много потерь: 22 – это ужасный показатель. Соперники хорошо проявили себя на подборе, особенно в ключевые моменты матча. Решающим оказался отскок, который забрал Винс Хантер под нашим щитом», – цитирует Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

На данный момент счёт в серии 1-1. Третий матч между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» состоится в четверг, 11 мая, начало – в 19:30 мск.