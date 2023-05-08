Лука Дончич встретился с Роналдиньо

Известный бразильский экс-футболист Роналдиньо опубликовал в одной из своих социальных сетей фото, на котором он стоит в обнимку со звездой «Даллас Маверикс» и сборной Словении Лукой Дончичем.

«День, когда я встретил этого зверя на улице! До следующей встречи!», — подписал фотографию бразилец.

Напомним, в текущем сезоне Дончич завершил выступления на стадии регулярного чемпионата. Словенец принял участие в 66 матчах, в среднем набирая за игру 32,4 очка, совершая 8,6 подбора и отдавая восемь результативных передач. «Маверикс» заняли 11-е место в зачёте Западной конференции НБА и не попали в зону плей-ин.