Лука Дончич встретился с Роналдиньо
Поделиться
Известный бразильский экс-футболист Роналдиньо опубликовал в одной из своих социальных сетей фото, на котором он стоит в обнимку со звездой «Даллас Маверикс» и сборной Словении Лукой Дончичем.
«День, когда я встретил этого зверя на улице! До следующей встречи!», — подписал фотографию бразилец.
Напомним, в текущем сезоне Дончич завершил выступления на стадии регулярного чемпионата. Словенец принял участие в 66 матчах, в среднем набирая за игру 32,4 очка, совершая 8,6 подбора и отдавая восемь результативных передач. «Маверикс» заняли 11-е место в зачёте Западной конференции НБА и не попали в зону плей-ин.
Комментарии
- 8 мая 2023
-
21:50
-
20:58
-
20:23
-
19:37
-
18:38
-
18:30
-
18:06
-
17:45
-
17:40
-
17:28
-
17:10
-
17:00
-
15:54
-
15:42
-
15:21
-
14:33
-
14:21
-
14:19
-
13:34
-
13:27
-
13:19
-
12:52
-
12:44
-
12:02
-
11:41
-
10:18
-
10:00
-
09:45
-
09:36
-
09:24
-
09:00
-
08:47
-
08:31
-
07:10
-
06:56
Партнерский контент