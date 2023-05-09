Калеб Мартин исполнил эффектный данк после рывка в краску

В Майами на стадионе «Американ-Эйрлайнс Арена» состоялся четвёртый матч в рамках полуфинала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 109:101.

Во второй половине четвёртой четверти форвард «Майами» Калеб Мартин резко прорвался в краску и исполнил красивый данк одной рукой, несмотря на сопротивление от центрового «Никс» Митчелла Робинсона.

Калеб Мартин исполняет эффектный данк после прорыва в краску

Мартин закончил матч с 10-ю очками и пятью подборами.

Благодаря этой победе, «Хит» удвоили своё преимущество в серии — 3:1. Команда из Флориды находится в одной победе от повторения результата прошлого сезона — выход в финал Восточной конференции.