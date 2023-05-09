Калеб Мартин исполнил эффектный данк после рывка в краску
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В Майами на стадионе «Американ-Эйрлайнс Арена» состоялся четвёртый матч в рамках полуфинала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 109:101.
НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
09 мая 2023, вторник. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
109 : 101
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Майами Хит: Батлер - 27, Адебайо - 23, Страс - 16, Лоури - 15, Мартин - 10, Лав - 8, Винсент - 3, Робинсон - 3, Зеллер - 2, Хайсмит - 2, Йович, Оладипо, Хаслем, Хироу, Юртсевен
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Барретт - 24, Рэндл - 20, Гримс - 9, Робинсон - 6, Топпин - 4, Харт - 4, Хартенштайн - 2, Джеффрис, Куикли, Макбрайд, Роуз, Симс, Фурнье
Во второй половине четвёртой четверти форвард «Майами» Калеб Мартин резко прорвался в краску и исполнил красивый данк одной рукой, несмотря на сопротивление от центрового «Никс» Митчелла Робинсона.
Калеб Мартин исполняет эффектный данк после прорыва в краску
Мартин закончил матч с 10-ю очками и пятью подборами.
Благодаря этой победе, «Хит» удвоили своё преимущество в серии — 3:1. Команда из Флориды находится в одной победе от повторения результата прошлого сезона — выход в финал Восточной конференции.
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