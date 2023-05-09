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Дрэймонд Грин совершил курьёзную потерю, отдав передачу тренеру «Лейкерс»

Дрэймонд Грин совершил курьёзную потерю, отдав передачу тренеру «Лейкерс»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» проходит четвёртый матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент публикации новости счёт 52:49 в пользу гостей.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
09 мая 2023, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
4-я четверть
84 : 84
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 23, Дэвис - 23, Ривз - 17, Шрёдер - 10, Расселл - 4, Уокер - 3, Вандербилт - 2, Хатимура - 2, Бамба, Бисли, Браун, Габриэль, Кристи, Пиппен Мл., Суидер, Томпсон, Харрисон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 21, Пэйтон II - 15, Уиггинс - 15, Дивинченцо - 10, Грин - 8, Томпсон - 6, Муди - 5, Луни - 4, Болдуин Мл., Грин, Джером, Игуодала, Киньонес, Куминга, Лэмб, Пул, Роллинз

В середине первой четверти четырёхкратный чемпион НБА форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин совершил курьёзную потерю мяча. Грин, полагая, что справа от него стоит его партнёр, отдал передачу в сторону скамейки хозяев. На пути мяча игрока «Уорриорз» не оказалось, а мяч выловил один из тренеров «Лейкерс». Немецкий разыгрывающий «Лос-Анджелеса» Деннис Шрёдер насмешливо отреагировал на потерю Дрэймонда, показав на него пальцем.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Лейкерс» ведут в серии со счётом 2-1.

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