Дрэймонд Грин совершил курьёзную потерю, отдав передачу тренеру «Лейкерс»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» проходит четвёртый матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент публикации новости счёт 52:49 в пользу гостей.
В середине первой четверти четырёхкратный чемпион НБА форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин совершил курьёзную потерю мяча. Грин, полагая, что справа от него стоит его партнёр, отдал передачу в сторону скамейки хозяев. На пути мяча игрока «Уорриорз» не оказалось, а мяч выловил один из тренеров «Лейкерс». Немецкий разыгрывающий «Лос-Анджелеса» Деннис Шрёдер насмешливо отреагировал на потерю Дрэймонда, показав на него пальцем.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
«Лейкерс» ведут в серии со счётом 2-1.
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