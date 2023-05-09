Уокер приблизился к рекорду «Лейкерс», установленному Коби Брайантом 26 лет назад

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонни Уокер стал первым игроком «озёрников» после легенды клуба Коби Брайанта по одному статистическому показателю. В четвёртом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (104:101, 3-1 в серии) Уокер набрал 15 очков в четвёртой четверти. При этом встречу он начинал со скамейки запасных.
Ранее в истории «Лейкерс» подобное удавалось лишь Брайанту. Ровно 26 лет назад в ночь с 8 на 9 мая 1997 года в матче с «Ютой Джаз» он набрал 17 очков в четвёртой четверти, также начав встречу со скамейки запасных.
Следующую игру «Голден Стэйт» и «Лос-Анджелес» проведут 11 мая в Сан-Франциско. Её начало запланировано на 5:00 мск. Серия будет продолжаться до четырёх побед.
Бронни Джеймс посетил 3-й матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»:
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