Экс-баскетболист НБА рассказал, что отличало Майкла Джордана от других игроков

Бывший игрок «Вашингтон Уизардс» и других клубов Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне аналитик ESPN Тим Леглер поделился своими воспоминаниями об игре против легенды мирового баскетбола Майкла Джордана.
«Я играл против многих парней, которые были членами Зала славы — Реджи Миллера, Клайда Дрекслера, Митча Ричмонда. Но Джордан был единственным, с кем я никогда не мог расслабиться во время защиты. Он всегда хотел атаковать. Из-за динамики атаки [«Чикаго»] и того, как она была построена, вы просто никогда не могли расслабиться. Они не бросали до тех пор, пока мяч не доставлялся в «треугольник» специально, чтобы было какое-то действие для Майкла. Так что, вы никогда не могли передохнуть, потому что этот парень хотел безжалостно атаковать вас. Это то, что отличало его от всех, против кого я когда-либо играл», — приводит слова Леглера Clutch Points.
Майкл Джордан стал чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз» шесть раз.
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