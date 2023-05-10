Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-баскетболист НБА рассказал, что отличало Майкла Джордана от других игроков

Экс-баскетболист НБА рассказал, что отличало Майкла Джордана от других игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок «Вашингтон Уизардс» и других клубов Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне аналитик ESPN Тим Леглер поделился своими воспоминаниями об игре против легенды мирового баскетбола Майкла Джордана.

«Я играл против многих парней, которые были членами Зала славы — Реджи Миллера, Клайда Дрекслера, Митча Ричмонда. Но Джордан был единственным, с кем я никогда не мог расслабиться во время защиты. Он всегда хотел атаковать. Из-за динамики атаки [«Чикаго»] и того, как она была построена, вы просто никогда не могли расслабиться. Они не бросали до тех пор, пока мяч не доставлялся в «треугольник» специально, чтобы было какое-то действие для Майкла. Так что, вы никогда не могли передохнуть, потому что этот парень хотел безжалостно атаковать вас. Это то, что отличало его от всех, против кого я когда-либо играл», — приводит слова Леглера Clutch Points.

Майкл Джордан стал чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз» шесть раз.

Материалы по теме
Жена на 16 лет моложе и роскошь во всём. Как живёт богатейший спортсмен мира Майкл Джордан
Жена на 16 лет моложе и роскошь во всём. Как живёт богатейший спортсмен мира Майкл Джордан
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023