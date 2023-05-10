Никола Йокич побил рекорд Уилта Чемберлена в плей-офф НБА

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич побил рекорд легендарного Уилта Чемберлена по количеству трипл-даблов в плей-офф НБА среди центровых. Это случилось после пятого матча полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции с «Финикс Санз» (118:102, 3-2 в серии). У Чемберлена таких трипл-даблов девять, у Йокича их теперь десять.

Напомним, в пятом матче серии с «Финиксом» Йокич стал самым результативным игроком в составе обеих команд. На его счету трипл-дабл: 29 очков, 13 подборов и 12 результативных передач. Звёздный форвард «Санз» Кевин Дюрант оформил дабл-дабл: 26 очков и 11 подборов. Следующий матч серии состоится 12 мая в Финиксе.

Бриттни Грайнер встретилась с Кевином Дюрантом: