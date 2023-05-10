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33-летний Дмитрий Хвостов подписал трёхлетний контракт с «Нижним Новгородом»

33-летний Дмитрий Хвостов подписал трёхлетний контракт с «Нижним Новгородом»
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33-летний разыгрывающий Дмитрий Хвостов заключил с «Нижним Новгородом» новый контракта. Об этом информирует пресс-служба команды. По сведениям источника, соглашение Хвостова с нижегородцами рассчитано на три года.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Хвостов принял участие в 29 матчах, в которых в среднем набирал 6,7 очка, совершал 1,6 подбора и отдавал 4,1 передачи за 21.54 на паркете. В марте 2023 года Дмитрий стал обладателем Кубка России в составе нижегородцев.

За время карьеры Хвостов поиграл за такие команды, как московское «Динамо», подмосковные «Химки», краснодарский «Локомотив-Кубань» и петербуржский «Зенит». Он является бронзовым призёром Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России.

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