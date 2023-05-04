Гомельский назвал молодёжную академию, которую считает лучшей среди всех клубов ЕЛ ВТБ

Авторитетный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу самой эффективной молодёжной академии клубов Единой лиги ВТБ с точки зрения доведения воспитанников до высокого профессионального уровня. По мнению Гомельского, самая хорошая академия у краснодарского «Локомотива-Кубань».

«Академия «Локомотива-Кубани», безусловно, на первом месте. Отмечу работу академии «Зенита», «Нижнего Новгорода» и ЦСКА. Но существуют еще ЦОПы, СДЮШоры и интернаты, которые выдают качественный продукт», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, «Локомотив-Кубань» будет играть с казанским УНИКСом в финальной серии Единой лиги ВТБ. Серия начнётся 6 мая в Казани.