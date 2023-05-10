ESPN: Джей Джей Редик подал заявку на должность тренера «Торонто Рэпторс»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телевизионный эксперт, американец Джей Джей Редик подал заявку на должность тренера клуба «Торонто Рэпторс», сообщает ESPN.
«Источники сообщают, что ветеран НБА с 15-летней карьерой и аналитик Джей Джей Редик принял участие в интервью на должность тренера «Торонто Рэпторс». Редик стал участником первого раунда отбора», – написал в социальных сетях инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Редику 38 лет. Американец был выбран на драфте НБА 2006 года в первом раунде под общим 11-м номером командой «Орландо Мэджик», за которую выступал до 2013 года. Впоследствии играл за «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Филадельфию Сиксерс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Даллас Маверикс».
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