Кенни Смит заявил, что «Хьюстон» 90-х годов обыграл бы «Чикаго» Джордана в финале НБА
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Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Кенни Смит считает, что «Хьюстон Рокетс» образца 90-х годов обыграл бы «Чикаго Буллз», за который выступал Майкл Джордан, в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Кенни Смит играл за «Хьюстон» с 1990 по 1996 год и дважды (в 1994 и 1995 годах) становился чемпионом НБА.
«Да, я чувствую, что мы бы обыграли «Чикаго» в финале. Однако я рад, что мы их не победили, потому что это повредило бы наследию Майкла Джордана в дебатах с Леброном Джеймсом. Думаю, что «Буллз» тогда были слишком малы для нас. У них не было Хораса Гранта, ещё не было Денниса Родмана. Так что нет, ни за что. Мы бы обыграли «Чикаго», потому что они были маленькими для нашей команды», — приводит слова Смита Sports Illustrated.
Кенни Смит изначально сомневался в Джордане:
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