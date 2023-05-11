Кенни Смит: не думал, что Майкл Джордан станет величайшим игроком в истории

Двукратный чемпион НБА и известнейший баскетбольный эксперт шоу «Inside the NBA» Кенни Смит рассказал, что не ожидал, что легенда «Чикаго Буллз» Майкл Джордан станет величайшим баскетболистом в истории.

«Я не думал, что Майкл Джордан станет величайшим баскетболистом из когда-либо живших на Земле. У него был боевой дух, как и у многих игроков, но разница в том, что он поддерживал его каждый день, и у него был идеальный рост для баскетболиста, 198 сантиметров, который позволял и проходить под кольцо, и быть достаточно быстрым, чтобы играть против защитников. Затем его атлетизм вывел его на новый уровень», — сказал Смит в эфире шоу «Undisputed».

Кенни играл с Джорданом за университет Северной Каролины.