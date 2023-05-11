Леброн Джеймс: «Лейкерс» не та команда, которая будет искать возможность симулировать

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался об обвинениях в симуляции. Ранее главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр призвал НБА бороться с симуляциями, намекнув на игру «Лейкерс». Керр привёл в пример ФИБА, согласно правилам которой игрокам выписывается технический фол за симуляции.
«Наша игра — атака в трёхсекундной зоне. Мы не против контактного баскетбола. И мы не та команда, которая будет искать возможности для симуляции», — приводит слова Леброна журналист Майк Тределл на своей странице в социальных сетях.
Во втором раунде плей-офф «Лос-Анджелес Лейкерс» играет с «Уорриорз». После пяти матчей счёт в серии 2-3 в пользу «озёрников». Шестая игра этого противостояния состоится в ночь на 13 мая на площадке «Лейкерс».
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