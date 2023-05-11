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Том Тибодо высказался о том, что Джейлен Брансон провёл на площадке все 48 минут

Том Тибодо высказался о том, что Джейлен Брансон провёл на площадке все 48 минут
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Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Том Тибодо высоко оценил разыгрывающего команды Джейлена Брансона, который в пятом матче серии с «Майами Хит» (112:103) провёл на площадке все 48 минут.

«Если бы он хотел передохнуть, то сказал бы об этом. Джейлен просто невероятный универсал. Это отличный лидер. У него есть всё. Ментальная и физическая стойкость, способность адаптироваться к ходу игр, умение вести за собой, раскрывать лучшие качества партнёров. Всё это делает его особенным. Никогда не видел кого-то, кто работал бы так же, как Брансон. И он делает это всегда, неважно, будет это тренировка по ходу сезона или летняя предсезонная подготовка.

Джейлену не нужно перестраиваться по ходу игры, потому что он всегда готов к любому повороту событий. Потрясающий лидер», — приводит слова Тибодо Sportskeeda.

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