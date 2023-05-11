Емченко — о третьей игре с УНИКСом: хотим победить и сделаем всё для этого

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко поделился ожиданиями от третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом.
После двух матчей счёт в серии — 1-1.
«Играем дома, в родном «Баскет-Холле». Последние матчи тут был ажиотаж с билетами, а на трибунах — нереальная, сумасшедшая поддержка. Уверен, что так будет и на ближайших домашних матчах финальной серии. Хотим победить и сделаем всё для этого. У нас хорошая атмосфера в команде, в тренерском штабе, мы готовы выходить и показывать свой лучший баскетбол. Всё в наших руках.
Скажи нам в начале сезона, что обыграем ЦСКА и выйдем в финал — мы бы согласились. Хотя, конечно, на 100% вряд ли бы мы тогда в это поверили. Но многое изменилось после первой игры с армейцами, когда мы поняли, что можем побеждать и эту команду, что нам по силам пройти дальше. Но сейчас — играем с УНИКСом. Впереди — самые важные матчи сезона. Все мысли только о ближайшей игре, о выполнении тренерских установок на матч. Всё остальное сейчас меня не волнует», — цитирует Емченко официальный сайт клуба.
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