Гомельский объяснил, почему ЦСКА и «Зенит» не прошли в финал Единой лиги ВТБ

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о третьем матче между ЦСКА и «Зенитом» за третье место в Единой лиге ВТБ, а также поделился мнением о том, почему команды не прошли в финал турнира.

В третьем матче ЦСКА обыграл «Зенит» со счётом 71:60 и вышел вперёд в этом противостоянии — 2-1.

«Не было игроков, которые сыграли бы на максимуме своих возможностей. Ни в «Зените», ни в ЦСКА. Начиная с первой минуты третьей четверти из половины состава «Зенита» как будто выпустили воздух. Эртель, Хомсли и Морман из «Зенита» не показали своей игры. В ЦСКА Мур забил свои трёхочковые, но без потерь не обошёлся. В общем, армейцы очень собранно и сконцентрированно сыграли во второй половине в обороне, но что случилось с «Зенитом» — у меня нет объяснений.

И когда я смотрел эту игру, пытался найти ответ на вопрос: почему эти команды не играют в финале за золото? Пожалуй, я получил ответ — у обеих команд заметные провалы по ходу игры, а также неумение выложиться в решающий момент. На седьмой минуте третьей четверти у «Зенита» был такой момент, они, увы, ничего не смогли сделать. ЦСКА же этим воспользовался. Армейцы сегодня ещё выиграли щит, подборы, которые помогли им победить. Честно, я рад», — цитирует Гомельского «Матч ТВ».