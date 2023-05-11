Назван статус получившего травму Дэвиса перед 6-м матчем с «Уорриорз» в плей-офф НБА

Один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис сможет принять участие в шестом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА с «Голден Стэйт Уорриорз», если не произойдёт никаких эксцессов. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный обозреватель и инсайдер Крис Хайнс.
Напомним, по ходу пятого матча с «Уорриорз» Дэвис получил удар локтем в лицо от центрового соперников Кевона Луни и досрочно отправился в раздевалку. Сообщалось, что игроку потребовалась инвалидная коляска для передвижения.
«Голден Стэйт» в пятом матче добыл победу со счётом 121:106, за счёт чего сократил разрыв в серии — 2-3. Шестая игра этого противостояния состоится в ночь на 13 мая на площадке «Лейкерс».
Бронни Джеймс посетил 3-й матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»:
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