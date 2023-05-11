Секулич высказался после поражения дома в 3-м матче финала ЕЛ ВТБ с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (81:82). Счёт в серии стал 2-1 в пользу казанской команды.
«Очень большой проблемой для нас стал медленный старт. УНИКС начал агрессивно и сильно оторвался в счёте. Мы долго не могли дать адекватный ответ, но в итоге всё-таки нашли в себе силы, чтобы вернуться. К сожалению, в концовке мы допустили несколько ошибок, что вылилось в поражение. Мы внесли в свою игру хорошие изменения по сравнению с предыдущим матчем, но до финальной сирены не смогли сохранить нужный уровень концентрации.
Решающий бросок мы доверили Джейлену Бэрфорду, но УНИКС отыграл очень агрессивно в этом эпизоде, и поставить Джейлену хороший заслон не получилось. В итоге он получил мяч слишком высоко. Пришлось импровизировать – увы, к успеху это не привело», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
- 11 мая 2023
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