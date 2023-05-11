Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Секулич высказался после поражения дома в 3-м матче финала ЕЛ ВТБ с «Локомотивом-Кубань»

Секулич высказался после поражения дома в 3-м матче финала ЕЛ ВТБ с «Локомотивом-Кубань»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (81:82). Счёт в серии стал 2-1 в пользу казанской команды.

«Очень большой проблемой для нас стал медленный старт. УНИКС начал агрессивно и сильно оторвался в счёте. Мы долго не могли дать адекватный ответ, но в итоге всё-таки нашли в себе силы, чтобы вернуться. К сожалению, в концовке мы допустили несколько ошибок, что вылилось в поражение. Мы внесли в свою игру хорошие изменения по сравнению с предыдущим матчем, но до финальной сирены не смогли сохранить нужный уровень концентрации.

Решающий бросок мы доверили Джейлену Бэрфорду, но УНИКС отыграл очень агрессивно в этом эпизоде, и поставить Джейлену хороший заслон не получилось. В итоге он получил мяч слишком высоко. Пришлось импровизировать – увы, к успеху это не привело», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Материалы по теме
Видео
Бросок Найта, принёсший УНИКСу победу в 3-м матче финала ЕЛ ВТБ с «Локомотивом-Кубань»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023